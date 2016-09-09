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Президент Армении принял отставку премьера и правительства страны

Члены кабинета министров будут исполнять обязанности вплоть до формирования нового правительства

Президент Армении Серж Саргсян принял отставку по собственному желанию премьер-министра Овика Абраамяна и всего правительства страны.

Как сообщает местное издание NEWS.am со ссылкой на пресс-службу главы государства, данное решение принято исходя из пункта 4 статьи 55 Конституции Армении и  на основе представленного премьер-министром Овиком Абраамяном заявления об отставке. 

Отмечается, что все члены правительства продолжат выполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.

Овик Абраамян занимал должность главы правительства Армении с 13 апреля 2014 года. 58-летний политик также занимает должность зампредседателя Республиканской партии, которую возглавляет президент страны Серж Саргсян.

На пост премьер-министра Армении был утвержден Карен Карапетян.

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Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

Президент Армении принял отставку премьера и правительства страны

Члены кабинета министров будут исполнять обязанности вплоть до формирования нового правительства

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