Президент Армении принял отставку премьера и правительства страны

Члены кабинета министров будут исполнять обязанности вплоть до формирования нового правительства
Президент Армении Серж Саргсян принял отставку по собственному желанию премьер-министра Овика Абраамяна и всего правительства страны.
Как сообщает местное издание NEWS.am со ссылкой на пресс-службу главы государства, данное решение принято исходя из пункта 4 статьи 55 Конституции Армении и на основе представленного премьер-министром Овиком Абраамяном заявления об отставке.
Отмечается, что все члены правительства продолжат выполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.
Овик Абраамян занимал должность главы правительства Армении с 13 апреля 2014 года. 58-летний политик также занимает должность зампредседателя Республиканской партии, которую возглавляет президент страны Серж Саргсян.
На пост премьер-министра Армении был утвержден Карен Карапетян.
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