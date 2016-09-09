Собянин открыл подземный переход у метро «Университет»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в пятницу подземный пешеходный переход недалеко от МГУ им. М.В. Ломоносова, у станции метро «Университет». Теперь перекресток, который ежедневно пересекает около 40 тыс. человек, стал безопасным и комфортным.



У подземного перехода четыре выхода на обе стороны Ломоносовского проспекта и проспекта Вернадского к жилым зданиям, а также к крупным общественным объектам — Московскому государственному университету, цирку, вестибюлям станции метро «Университет» и торговому центру. Общая длина пешеходного тоннеля — 191 м, ширина — от 6,5 до 12,9 м, а высота — 2,3 м, передает агентство городских новостей «Москва».



По словам мэра, через этот перекресток ежедневно совершается около 40 тыс. переходов. Наземный переход был достаточно опасным, так как на нем, с одной стороны, всегда много пешеходов-студентов, а с другой — огромное количество машин.



«Подарок ко Дню города строители преподнесли — закончили пешеходный переход. Достаточно было много обращений по поводу того, что все-таки надо сделать качественный переход. Мы долго мучились. Здесь много было инженерных коммуникаций. Но тем не менее объект завершен», — сказал Сергей Собянин.

Ранее в пятницу в столице после реконструкции открыли новую эстакаду на Рябиновой улице. По оценкам мэра, благодаря ей пропускная способность на этом участке вырастет примерно на треть.

