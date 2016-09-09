IPC отрицает, что лишил аккредитации еще одного белоруса

В комитете утверждают, что Паралимпиаду в Рио вынужден покинуть только Андрей Фомочкин, который пронес российский флаг на открытии Игр
Международный паралимпийский комитет (IPC) отрицает, что лишил аккредитации еще одного члена делегации Белоруссии на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
«Мы забрали только одну аккредитацию у белорусской делегации», — заявил агентству «Р-Спорт» директор по связям с общественностью IPC Крэйг Спенс.
Напомним, на церемонии открытия Паралимпиады в Рио 7 сентября сотрудник министерства спорта и туризма Белоруссии Андрей Фомочкин вынес на стадион «Маракана» российский флаг в знак протеста против отстранения российской паралимпийской сборной от Игр. Вслед за этим IPC аннулировал аккредитацию Фомочкина на Паралимпиаде.
В пятницу белорусское агентство БелТА сообщило, что аккредитации лишился еще один представитель сборной Белоруссии — один из ее руководителей. Его имя не называлось.
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