СМИ выяснили, кем является Андрей Фомочкин, вынесший флаг России в Рио

Вынести флаг России на стадион «Маракана» в Рио-де-Жанейро во время церемонии открытия Паралимпийских игр было решением не одного человека, а всей белорусской команды. Об этом заявила пресс-служба министерства спорта и туризма Белоруссии.

В сообщении подчеркивается, что «таким образом белорусские паралимпийцы решили выразить солидарность со своими российскими коллегами, которых несправедливо лишили права выступить на стадионах Бразилии», сообщает «РИА Новости».

В министерстве также рассказали о том, кем является Андрей Фомочкин, который прошел по стадиону с российским флагом. Это сотрудник министерства спорта и туризма Белоруссии, его должность называется «начальник отдела зимних видов спорта управления национальных команд».

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Фомочкин является директором белорусского Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике, но он там давно не работает.

Напомним, Фомочкин за вынос на арену флага России был лишен аккредитации на Паралимпиаде в Рио. Такому же наказанию подвергся еще один из руководителей белорусской сборной, его имя пока неизвестно.

Паралимпийская сборная России была отстранена от участия в Играх в Рио-де-Жанейро на основании доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства, которая заявила, что в России существует «государственная допинг-система».

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