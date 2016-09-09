Комоедов: «Расходы на оборону сокращать не нужно»

Если такой вопрос действительно обсуждается, то Министерству финансов не стоит сокращать расходы на оборону, которая является одной из самых насущных потребностей страны, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по обороне Владимир Комоедов.

— Минфин совершенно не в том направлении смотрит. Как раз здесь сокращать не надо, не в этом направлении надо думать, — подчеркнул Комоедов.

По его словам, поддержание обороноспособности сегодня — это одна из самых насущных потребностей нашей страны.

— Надо Минфину по сусекам поскрести и обратить внимание на источники поступления финансовых средств и эффективность их распределения, ищите у тех, кто распоряжается основными фондами страны — экономическими и природными богатствами, — советует глава комитета по обороне.

Комоедов подчеркнул, что деньги находятся у олигархов и сырьевых компаний, а не у предприятий оборонно-промышленного комплекса.

— Вот оттуда их и нужно брать, чтобы латать те дыры, которые образовались в результате политики, которую проводит правительство, — уточнил он.

Парламентарий считает, что оптимизацию расходов на оборону всё же нужно провести.

— И она может затронуть как закупки и разработки вооружения, так и строительство с социальной сферой, — резюмировал он.

Ранее «Известия» писали, что Министерство финансов России выступило с предложением сократить военные расходы в ближайшие три года на 6%. По мнению ведомства, это позволит сэкономить в номинальном выражении порядка 190 млрд рублей уже в 2017 году.