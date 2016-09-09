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Количество погибших при крушении поезда в Испании возросло до четырех

Как минимум 49 человек получили ранения

По меньшей мере четыре человека погибли и 49 получили ранения после схода с рельсов поезда в Галисии, на северо-западе Испании.

Поезд, который курсирует между испанским городом Виго и португальским Порту, сошел с рельсов утром в пятницу. В нем находились 65 человек, включая водителя. Местные власти заявили, что машинист погиб. Об этом пишет газета LaJornada

Руководство местной железной дороги начало расследование для выяснения причин произошедшего.

Ранее «Известия» писали, что пассажирский поезд сошел с рельсов на севере Испании. Сообщалось, что в результате аварии два человека погибли и несколько получили ранения.

Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

Количество погибших при крушении поезда в Испании возросло до четырех

Как минимум 49 человек получили ранения

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