Количество погибших при крушении поезда в Испании возросло до четырех

По меньшей мере четыре человека погибли и 49 получили ранения после схода с рельсов поезда в Галисии, на северо-западе Испании.

Поезд, который курсирует между испанским городом Виго и португальским Порту, сошел с рельсов утром в пятницу. В нем находились 65 человек, включая водителя. Местные власти заявили, что машинист погиб. Об этом пишет газета LaJornada

Руководство местной железной дороги начало расследование для выяснения причин произошедшего.

Se descarrila tren en España; cuatro muertos y 47 heridos https://t.co/VEZGg8EVZm pic.twitter.com/PU2tHMoq0S — Maria Teresa Sarabia (@mtsarabia) 9 сентября 2016 г.

Ранее «Известия» писали, что пассажирский поезд сошел с рельсов на севере Испании. Сообщалось, что в результате аварии два человека погибли и несколько получили ранения.