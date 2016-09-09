Захватчик Ситибанка Петросян признан вменяемым

Бизнесмен Арам Петросян, который в августе захватил заложников в отделении Ситибанка на Большой Никитской улице в Москве, признан медэкспертами вменяемым.



«Вчера Петросяну провели экспертизу, врачи сказали ему, что он вменяемый, здоровый, но бумагу с результатами экспертизы мы еще не получили», — сообщил его адвокат Станислав Мальцев.



Напомним, что 30 августа обвиняемый в захвате заложников обанкротившийся предприниматель Арам Петросян прекратил сухую голодовку.



«Сразу после судебного заседания в Пресненском суде моему подзащитному стало плохо, и ему вызвали скорую помощь. После осмотра медики сделали ему ряд уколов и рекомендовали не держать голодовку. Петросян согласился не рисковать своим здоровьем и прекратил голодовку», — цитирует слова защитника агентство ТАСС.



Он также отметил, что Петросян рассчитывает на удовлетворение Мосгорсудом апелляционной жалобы защиты о смягчении ему меры пресечения. Напомним, обвиняемый попросил отпустить его под домашний арест, мотивируя это тем, что ему необходимо ухаживать за своей матерью, у которой болезнь Альцгеймера.

Ранее «Известия» сообщали, что обанкротившийся бизнесмен полностью признал свою вину и сказал, что не собирался убивать заложников.

Напомним, инцидент произошел вечером 24 августа в отделение Ситибанка, расположенного на Большой Никитской улице в Москве. Мужчина с коробкой на шее угрожал себя взорвать.

В помещении банка находились четыре человека, которые стали заложниками. Позже он всех освободил и сам сдался правоохранителям.



Араму Петросяну предъявлено обвинение по статье «Захват заложников».