Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
9 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Захватчик Ситибанка Петросян признан вменяемым

Об этом сообщил его адвокат Станислав Мальцев

Бизнесмен Арам Петросян, который в августе захватил заложников в отделении Ситибанка на Большой Никитской улице в Москве, признан медэкспертами вменяемым.

«Вчера Петросяну провели экспертизу, врачи сказали ему, что он вменяемый, здоровый, но бумагу с результатами экспертизы мы еще не получили», — сообщил его адвокат Станислав Мальцев.

Напомним, что 30 августа обвиняемый в захвате заложников обанкротившийся предприниматель Арам Петросян прекратил сухую голодовку. 

«Сразу после судебного заседания в Пресненском суде моему подзащитному стало плохо, и ему вызвали скорую помощь. После осмотра медики сделали ему ряд уколов и рекомендовали не держать голодовку. Петросян согласился не рисковать своим здоровьем и прекратил голодовку», — цитирует слова защитника агентство ТАСС.

Он также отметил, что Петросян рассчитывает на удовлетворение Мосгорсудом апелляционной жалобы защиты о смягчении ему меры пресечения. Напомним, обвиняемый попросил отпустить его под домашний арест, мотивируя это тем, что ему необходимо ухаживать за своей матерью, у которой болезнь Альцгеймера. 

Ранее «Известия» сообщали, что обанкротившийся бизнесмен полностью признал свою вину и сказал, что не собирался убивать заложников.

Напомним, инцидент произошел вечером 24 августа в отделение Ситибанка, расположенного на Большой Никитской улице в Москве. Мужчина с коробкой на шее угрожал себя взорвать.

В помещении банка находились четыре человека, которые стали заложниками. Позже он всех освободил и сам сдался правоохранителям.

Араму Петросяну предъявлено обвинение по статье «Захват заложников».

Написать комментарий
Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

Захватчик Ситибанка Петросян признан вменяемым

Об этом сообщил его адвокат Станислав Мальцев

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Максим Кононенко

публицист

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Валерий Доронкин

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке