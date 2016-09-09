В Москве задержан водитель налетчиков, ограбивших инкассаторов

Мужчина доставлен в отдел полиции для проведения допроса
В Москве полицейские установили личность водителя налетчиков, напавших на инкассаторов.
Водитель микроавтобуса, на который злоумышленники пересели с «Жигулей», доставлен в полицию для проведения допроса. Розыск самих преступников продолжается.
Один из автомобилей, на котором передвигались налетчики, за 10 дней был куплен в Орехово-Зуеве. Об этом телеканалу «360» сообщил бывший владелец «ВАЗ-21213».
Он рассказал, что продал свой автомобиль за 53 тыс. рублей 30 августа. По его словам, машину приобрел русый мужчина крепкого телосложения.
«Известия» ранее сообщали, что семеро вооруженных грабителей 8 августа напали на инкассаторов на Вишневой улице в Москве. С места происшествия они скрылись на «Жигулях».
Добычей злоумышленников стали пять сумок с деньгами.
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