В Москве задержан водитель налетчиков, ограбивших инкассаторов

В Москве полицейские установили личность водителя налетчиков, напавших на инкассаторов.

Водитель микроавтобуса, на который злоумышленники пересели с «Жигулей», доставлен в полицию для проведения допроса. Розыск самих преступников продолжается.

Один из автомобилей, на котором передвигались налетчики, за 10 дней был куплен в Орехово-Зуеве. Об этом телеканалу «360» сообщил бывший владелец «ВАЗ-21213».



Он рассказал, что продал свой автомобиль за 53 тыс. рублей 30 августа. По его словам, машину приобрел русый мужчина крепкого телосложения.



«Известия» ранее сообщали, что семеро вооруженных грабителей 8 августа напали на инкассаторов на Вишневой улице в Москве. С места происшествия они скрылись на «Жигулях».



Добычей злоумышленников стали пять сумок с деньгами.



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