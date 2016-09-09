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Пятница,
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В Москве задержан водитель налетчиков, ограбивших инкассаторов

Мужчина доставлен в отдел полиции для проведения допроса

В Москве полицейские установили личность водителя налетчиков, напавших на инкассаторов. 

Водитель микроавтобуса, на который злоумышленники пересели с «Жигулей», доставлен в полицию для проведения допроса. Розыск самих преступников продолжается.

Один из автомобилей, на котором передвигались налетчики, за 10 дней был куплен в Орехово-Зуеве. Об этом телеканалу «360» сообщил бывший владелец «ВАЗ-21213». 

Он рассказал, что продал свой автомобиль за 53 тыс. рублей 30 августа. По его словам, машину приобрел русый мужчина крепкого телосложения.

«Известия» ранее сообщали, что семеро вооруженных грабителей 8 августа напали на инкассаторов на Вишневой улице в Москве. С места происшествия они скрылись на «Жигулях». 

Добычей злоумышленников стали пять сумок с деньгами.

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Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

В Москве задержан водитель налетчиков, ограбивших инкассаторов

Мужчина доставлен в отдел полиции для проведения допроса

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