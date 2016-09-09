Автомобиль инкассаторов в Москве был подожжен «коктейлем Молотова»

Неизвестные, которые вчера напали на инкассаторов на северо-западе Москвы, использовали бутылки с зажигательной смесью («коктейль Молотова»), чтобы поджечь автомобиль. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.



«Предварительно, по результатам проведенных экспертиз первую банку с бензином нападавшие бросили в лобовое стекло броневика. После того как загорелся моторный отсек, вторую банку бросили в салон, когда его покинули инкассаторы», — цитирует слова источника агентство «РИА Новости».



Напомним, вооруженное нападение на инкассаторский автомобиль Альфа-банка произошло в районе Тушинской улицы. Добычей преступников стали 55 млн рублей. С места преступления налетчики скрылись на автомобиле марки «Жигули».



Ранее сообщалось, что правоохранителям удалось задержать водителя преступников.