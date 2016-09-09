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Автомобиль инкассаторов в Москве был подожжен «коктейлем Молотова»

Налетчики кинули две банки с зажигательной смесью — одну в лобовое стекло, а другую в салон

Неизвестные, которые вчера напали на инкассаторов на северо-западе Москвы, использовали бутылки с зажигательной смесью («коктейль Молотова»), чтобы поджечь автомобиль. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Предварительно, по результатам проведенных экспертиз первую банку с бензином нападавшие бросили в лобовое стекло броневика. После того как загорелся моторный отсек, вторую банку бросили в салон, когда его покинули инкассаторы», — цитирует слова источника агентство «РИА Новости».

Напомним, вооруженное нападение на инкассаторский автомобиль Альфа-банка произошло в районе Тушинской улицы. Добычей преступников стали 55 млн рублей. С места преступления налетчики скрылись на автомобиле марки «Жигули».

Ранее сообщалось, что правоохранителям удалось задержать водителя преступников.

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Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

Автомобиль инкассаторов в Москве был подожжен «коктейлем Молотова»

Налетчики кинули две банки с зажигательной смесью — одну в лобовое стекло, а другую в салон

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