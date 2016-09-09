Вагоны могли опрокинуться в реку под Саратовом из-за подмыва рельсов

По предварительным данным, причиной опрокидывания восьми вагонов с зерном в реку в Петровском районе Саратовской области мог стать размыв железнодорожного полотна. В результате инцидента никто не пострадал.

Участок железной дороги, где в реку упали вагоны с зерном, внутрипромысловый, движение по нему осуществляется только грузовых поездов. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в экстренных службах региона. В реку упали восемь из 16 вагонов поезда.

Скорее всего, причиной опрокидывания вагонов и обрушения моста стал подмыв железнодорожного полотна.

ГУ МЧС России по Саратовской области сообщает, что при обрушении железнодорожного моста пострадавших и погибших нет. Движение поездов не останавливалось.

На месте инцидента в данный момент работает оперативная группа МЧС, а полиция проводит проверку.

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