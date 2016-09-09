Похищенное у фельдъегерей оружие нашлось в Подмосковье

Жители Домодедовского района Московской области обнаружили оружие, которые неизвестные похитили в пятницу при нападении на фельдъегерей в подмосковном Домодедово.

Найденное оружие подмосковные жители сдали в местный отдел полиции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на областной главк МВД.

Ранее «Известия» уже сообщали, что в пригороде подмосковного Домодедова вооруженные налетчики напали на автомобиль фельдъегерской службы. Сообщается, что добычей преступников стали перевозимые документы и табельное оружие.