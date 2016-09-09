Столичное метро будет работать до двух ночи в День города

Московское метро в ночь на 11 сентября во время празднования Дня города продлит время своей работы до двух часов ночи.

О продлении времени работы сотрудники столичной подземки сообщили в своем Twitter.

10 сентября Московский метрополитен будет работать на час дольше, до 2 часов ночи! С Днём города! С открытием МЦК! #мосметро — Московское метро (@MetroOperativno) 9 сентября 2016 г.

Празднование Дня города в Москве состоится 10-11 сентября, столица в эти дни отметит 869-летие.

Ранее «Известия» писали, что в Москве ясную погоду на День города обеспечит спецавиация с помощью порошкового реагента, жидкого азота и гранулированной углекислоты.В случае непогоды в разгоне облаков задействуют 10 самолетов.