Коллекторы придут к должникам по ЖКУ

С 1 января вступает в силу закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», накладывающий серьезные ограничения на коллекторские агентства. Однако уже сейчас многие коллекторы ищут способы продолжить работать как раньше: звонить без ограничений, встречаться с должниками и т.д. Одна из возможностей — переключение на взыскание долгов по ЖКУ: эта сфера под действие закона не подпадает.

В ст. 1 ч. 4 оговаривается исключение: возврат долгов за жилищно-коммунальные услуги регулируется законом о коллекторской деятельности, если долг продан агентству, для которого эта деятельность является основной. И для многих это может стать лазейкой.

— Если компания зарегистрирована в реестре профессиональных коллекторских агентств, тогда она подпадает под действие этого закона, — заявил «Известиям» президент Ассоциации корпоративного коллекторства Дмитрий Жданохин. — Но если буквально толковать эту норму закона, получается, что если этим занимаются те, кто не включен в реестр, на них она не распространяется. Полномочия могут быть переданы тем, кто не называет возврат задолженности в качестве основного вида деятельности. Например, это могут быть юридические фирмы.

По словам Дмитрия Жданохина, рынок долгов за услуги ЖКХ становится всё более привлекательным для коллекторского бизнеса: должники проживают компактно, возможности воздействия на них достаточно велики, и закон не распространяется на такого рода деятельность.

— Коллекторы могут активнее подключиться к отрасли ЖКХ, — прокомментировал «Известиям» гендиректор петербургского юридического бюро №1 Юлий Комбаров. — Они будут работать по агентскому договору, смогут звонить по телефону и наносить визиты к должнику. Их будут нанимать для устрашения неплательщиков, чтобы те скорее погасили долг. При успешном взыскании долга помимо оклада по договору они будут получать комиссию от суммы долга. Если же такие действия коллекторов не приносят результата, то так как долг не продан, коммунальные службы смогут перейти к следующему этапу — суду. Основной способ не подпасть под действие закона для коллекторского агентства — оформить статус управляющей компании и параллельно заниматься взысканием долгов. С другой стороны, крупные УК могут создавать целые подразделения по взысканию.

Компания «Единая служба взыскания» занимается только работой с должниками за жилищно-коммунальными услуги, с этой целью она изначально и создавалась.

— Агентства идут в эту сферу из-за ухудшения условий на рынке банковского кредитования, — рассказал «Известиям» операционный директор компании Игорь Захаров. — За последние два года эффективность взыскания банковских кредитов значительно снизилась. Многие крупные агентства начинают выходить на рынок задолженностей за ЖКХ.

По его словам, в этой сфере агентства чаще не покупают долги, а работают по договору за процент. Это связано с тем, что обычно управляющие компании и поставщики ресурсов при выставлении долгов на торги делают очень маленькую скидку: если банковские кредиты продают коллекторам за цену, редко превышающую 10% от суммы долга, то ресурсоснабжающие организации могут продавать долги и за 80%. В регионах, говорят участники рынка, отношение к передаче долгов за ЖКХ различается. В одних жилинспекциях считают это неправильным, в других — наоборот, поддерживают. Одна из саморегулируемых организаций получила недавно официальное письмо Минстроя, где указано, что передача долгов сторонним организациям не противоречит законодательству.

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) считают, что для должников было бы даже лучше иметь дело с агентствами, которые войдут в создаваемый реестр, чем напрямую с предприятиями ЖКХ. Ведь они будут ограничиваться законом.

— Предприятия ЖКХ могут осуществлять взыскание любыми способами без ограничений, — сказал «Известиям» первый вице-президент НАПКА, президент группы компаний ФАСП Александр Морозов. — Для них не действуют ограничения по количеству и времени звонков и визитов взыскателей, нормы по хранению записей разговоров, должник не может отказаться от общения с ними и т.д. Однако если управляющая компания передает долги ЖКХ коллекторскому агентству, то коллекторы обязаны будут при взыскании этих долгов руководствоваться положениями закона 230-ФЗ. Получается, что предприятиям ЖКХ после 1 января, когда закон окончательно вступит в силу, проще будет взыскивать самостоятельно, чем передавать долги зарегулированным и ограниченным в контактах с должниками коллекторам.

Председатель комиссии Общественной палаты по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Игорь Шпектор не верит, что такая деятельность будет успешной.

— Должны быть законодательно ужесточены требования к должникам, вплоть до выселения. Я за это, — высказал он мнение. — Да, бывает, бедный человек, не может оплатить. Но мы часто сталкиваемся с тем, что состоятельные люди не платят.

По данным Минстроя РФ, сейчас общая задолженность по ЖКХ составляет порядка 1 трлн рублей. Из них около 250 млрд рублей — долги физических лиц.

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