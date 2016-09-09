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МВД официально подтвердило задержание Захарченко

Замначальника управления антикоррупционного главка задержали по статье о злоупотреблении полномочиями

Министерство внутренних дел РФ подтвердило задержание заместителя начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко.

МВД России сообщило о проведении совместного мероприятия ФСБ России и ГУСБ МВД России.

«В результате задержан заместитель начальника управления «Т» ГУЭБиПК», - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе МВД также отметили, что следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Ранее «Известия» уже писали, что Захарченко был задержан еще накануне, однако известно об этом стало только сейчас. В машине у врио начальника управления «Т» нашли крупную сумму денег.

Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

МВД официально подтвердило задержание Захарченко

Замначальника управления антикоррупционного главка задержали по статье о злоупотреблении полномочиями

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