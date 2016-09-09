МВД официально подтвердило задержание Захарченко

Министерство внутренних дел РФ подтвердило задержание заместителя начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко.

МВД России сообщило о проведении совместного мероприятия ФСБ России и ГУСБ МВД России.

«В результате задержан заместитель начальника управления «Т» ГУЭБиПК», - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе МВД также отметили, что следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Ранее «Известия» уже писали, что Захарченко был задержан еще накануне, однако известно об этом стало только сейчас. В машине у врио начальника управления «Т» нашли крупную сумму денег.