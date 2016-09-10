В США Samsung Galaxy Note 7 признали опасным

В США смартфон Samsung Galaxy Note 7 признан опасным в использовании.

Американская комиссия по безопасности потребительских продуктов (КБПП) официально порекомендовала не пользоваться южнокорейским сматрфоном и даже не включать его.

Это заявление связано с тем, что были случаи, когда аккумуляторы этой модели самовозгорались.

«Литий-ионные аккумуляторы имеют большую энергоемкость при малых размерах. Когда эти батареи перегреваются и взрываются, последствия могут быть очень серьезными», – цитирует резюме комиссии ТАСС.

Власти США заявляют, что подобные инциденты происходили и при использовании смартфона и даже при его зарядке.

В самой корпорации Samsung признают проблемы. Они уже приостановили продажи новых смартфонов и готовы отозвать их.

Напомним, что в среду. 7 сентября Apple представила новую линейку своих смартфонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus.