Лавров: пицца от американской делегации, а водка от российской

Глава МИД России презентовал журналистам, ожидающим завершения переговоров с Джоном Керри, несколько коробок пиццы и водку
Глава МИД России Сергей Лавров принес журналистам, ожидающим завершения переговоров по Сирии между ним и госсекретарем США Джоном Керри, несколько коробок пиццы и водку.
Как сообщает агентство ТАСС, сперва российский министр принес для представителей прессы только пиццу. Журналисты встретили подарок громкими аплодисментами, после чего один из них в шутку спросил: «А где же водка?».
Затем Сергей Лавров снова появился в зале и поинтересовался, кто требовал водки. После чего презентовал пакет с двумя бутылками.
«Пицца от американской делегации, а водка от российской», - заявил российский министр иностранных дел.
Как сообщает информагентство, представители СМИ до сих пор живо обсуждают поступок Лаврова.
Ранее «Известия» писали, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри установили новый рекорд продолжительности встречи по Сирии, которая проходит в Женеве.
Прежний рекорд по продолжительности встречи между Лавровым и Керри составлял 12 часов и был установлен в минувшем июле в Москве.
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