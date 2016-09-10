Лавров: пицца от американской делегации, а водка от российской

Глава МИД России Сергей Лавров принес журналистам, ожидающим завершения переговоров по Сирии между ним и госсекретарем США Джоном Керри, несколько коробок пиццы и водку.

Как сообщает агентство ТАСС, сперва российский министр принес для представителей прессы только пиццу. Журналисты встретили подарок громкими аплодисментами, после чего один из них в шутку спросил: «А где же водка?».

Затем Сергей Лавров снова появился в зале и поинтересовался, кто требовал водки. После чего презентовал пакет с двумя бутылками.

«Пицца от американской делегации, а водка от российской», - заявил российский министр иностранных дел.

Как сообщает информагентство, представители СМИ до сих пор живо обсуждают поступок Лаврова.

Ранее «Известия» писали, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри установили новый рекорд продолжительности встречи по Сирии, которая проходит в Женеве.

Прежний рекорд по продолжительности встречи между Лавровым и Керри составлял 12 часов и был установлен в минувшем июле в Москве.