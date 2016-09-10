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У полковника Захарченко изъяли более 8 млрд рублей

Заместитель начальника антикоррупционного управления МВД РФ попался на взятке в 7 млн рублей

У заместителя начальника антикоррупционного управления ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, задержанного при получении взятки, изъято более 20 млн рублей.

Кроме того, при обыске в квартире полковника, проходившем в пятницу, 9 сентября, обнаружена еще более крупные средства, причем, в иностранной валюте. Подсчет закончился глубокой ночью.

Задержали взяточника сотрудники ФСБ России и ГУСБ МВД России.

«Сумма, изъятая у Захарченко, составляет несколько миллиардов в рублевом эквиваленте» – цитирует «РИА Новости» источник в правоохранительных органах. 

Напомним, что заместителя начальника управления «Т» задержали с официальной формулировкой «за злоупотребление служебным положением». Возбуждено уголовное дело.

Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

У полковника Захарченко изъяли более 8 млрд рублей

Заместитель начальника антикоррупционного управления МВД РФ попался на взятке в 7 млн рублей

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