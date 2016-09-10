Таможня запретила «Транснефти» поставлять нефтепродукты на Украину

Россия перекрыла поток топлива в направлении республики
Таможня запретила ПАО «Транснефть» поставлять нефтепродукты в направлении Украины.
Соответствующее предписание транспортная компания получила от Центральной энергетической таможни (ЦЭТ). В свою очередь, последняя ссылается на аннулирование Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) РФ разрешающих документов, в частности, заключений, выданных российским компаниям на такие поставки.
В первую очередь это касается дизельного топлива, которое шло по трубопроводам в сторону Западной Европы через территорию Украины
В самой «Транснефти» сообщают, что ранее у них была заявка «Роснефти» на поставку 100 тыс. тонн дизтоплива по данному трубопроводу.
Ранее сообщалось, как официальный представитель компании-экспортера заявил, что они не станут нарушать предписание федерального органа власти.