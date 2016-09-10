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Таможня запретила «Транснефти» поставлять нефтепродукты на Украину

Россия перекрыла поток топлива в направлении республики

Таможня запретила ПАО «Транснефть» поставлять нефтепродукты в направлении Украины.

Соответствующее предписание транспортная компания получила от Центральной энергетической таможни (ЦЭТ). В свою очередь, последняя ссылается на аннулирование Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) РФ разрешающих документов, в частности, заключений, выданных российским компаниям на такие поставки.

В первую очередь это касается дизельного топлива, которое шло по трубопроводам в сторону Западной Европы через территорию Украины

В самой «Транснефти» сообщают, что ранее у них была заявка «Роснефти» на поставку 100 тыс. тонн дизтоплива по данному трубопроводу.

Ранее сообщалось, как официальный представитель компании-экспортера заявил, что они не станут нарушать предписание федерального органа власти.

Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

Таможня запретила «Транснефти» поставлять нефтепродукты на Украину

Россия перекрыла поток топлива в направлении республики

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