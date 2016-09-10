Число жертв взрыва в Багдаде достигло 12 человек

Заминированный автомобиль был взорван рядом с торговым центром
При взрыве заминированного автомобили рядом с торговым центром в Багдаде погибло 12 человек.
Первоначально была распространена информация о семи погибших. Ещё 40 человек получили ранения.
Возможно, это преступление связано с тем, что возле торгового центра находится министерство нефти Ирака.
Из подробностей известно, что взрыв был двойной, говорится в сообщении агентства Reuters.
Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственности за эту акцию.
Напомним, ранее боевики ИГИЛ(запрещена в РФ) регулярно устраивали теракты в столице Ирака.