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МКС увеличила высоту орбиты на 2,2 км

Маневр космической станции прошел успешно

Международная космическая станция(МКС) увеличила высоту орбиты на 2,2 километра.

Маневр был выполнен двигателями пристыкованного к станции грузового корабля и длился всего 10 минут. Теперь высота полета составляет 405,6 км над уровнем моря.

Данная коррекция высоты полета необходима для  формирования оптимальных физических условий для обеспечения посадки аппарата «Союз ТМА -19М» с экипажем, сообщает «РИА Новости».

Кроме того, такая высота удобна также для запуска и стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-02», ожидаемой в конце сентября.

Напомним, ранее с МКС стартовал последний из спускаемых космических кораблей серии «Союз ТМА-20М». Он успешно совершил посадку в Казахстане, на его борту на Землю прибыли трое членов экипажа станции.

Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

МКС увеличила высоту орбиты на 2,2 км

Маневр космической станции прошел успешно

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