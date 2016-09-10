Средняя продолжительность жизни россиян впервые достигла 72 лет

Минздрав заявил, что в сравнении с прошлым годом жители страны стали жить дольше на 8 месяцев, при этом продолжительность жизни достигла рекордных для страны 72 лет.

Поводом для оптимизма стали данные Росстата. В прошлом году, считают статистики, россияне в среднем не доживали до 71,39 лет

Медики, в свою очередь, констатируют, что положительные демографические тенденции закрепились, а смертность уверенно снижается.

«В январе-июле 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года число умерших снизилось на 36,6 тыс. человек», – цитирует информацию Минздрава «РИА Новости».

Напомним, ранее сообщалось, что рост показателей по демографии отчасти связан с притоком мигрантов.

