Сирийская оппозиция поддержит договоренности Лаврова и Керри

Сирийская оппозиция поддержит договоренности о прекращении огня, достигнутые министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри, если их примет правительство Сирии.

С таким заявлением выступил Высший комитет по переговорам(ВКП) вооруженных сил, противостоящих официальному Дамаску.

Представитель ВКП Басма Кодмани, комментируя договоренности в Женеве между главами внешнеполитических ведомств, дал понять агентству ТАСС, что многое зависит от того, как поведут себя в этой ситуации сторонники Асада и в первую очередь, правительственная армия.

Напомним, что Лавров и Керри после 14 часов переговоров согласовали пакет документов по урегулированию ситуации в Сирии.