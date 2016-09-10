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Сирийская оппозиция поддержит договоренности Лаврова и Керри

Условия прекращения огня должны соблюдать все стороны конфликта, считают повстанцы

Сирийская оппозиция поддержит договоренности о прекращении огня, достигнутые министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри, если их примет правительство Сирии.

С таким заявлением выступил Высший комитет по переговорам(ВКП) вооруженных сил, противостоящих официальному Дамаску.

Представитель ВКП Басма Кодмани, комментируя договоренности в Женеве между главами внешнеполитических ведомств, дал понять агентству ТАСС, что многое зависит от того, как поведут себя в этой ситуации сторонники Асада и в первую очередь, правительственная армия.

Напомним, что  Лавров и Керри после 14 часов переговоров согласовали пакет документов по урегулированию ситуации в Сирии.

Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

Сирийская оппозиция поддержит договоренности Лаврова и Керри

Условия прекращения огня должны соблюдать все стороны конфликта, считают повстанцы

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