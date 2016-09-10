Лавров и Керри рассказали об итогах переговоров по Сирии

По итогам переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым госсекретарь США Джон Керри заявил, что режим прекращения огня в Сирии подразумевает полную отмену боевых действий, в том числе, авиаудары.

«Данный режим прекращения огня подразумевает прекращение любых военных действий, в том числе, и военные бомбардировки»,— приводит «РИА Новости» слова Джона Керри.

Американский госсекретарь добавил, что необходимо обеспечить доступ гуманитарным организациям в различные зоны, включая Алеппо.

Кроме того, Керри сообщил о готовности сирийской оппозиции и заинтересованных стран к проведению новых переговоров с Дамаском.



«Я говорил с представителями оппозиции, и они дали понять, что они готовы при условии, что режим продемонстрирует серьезность своих намерений и прекращение огня будет действовать некоторое время», - заявил госсекретарь США, выступая на совместной пресс-конференции с руководителем МИД России Сергеем Лавровым в Женеве.



Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что «завершена очень большая работа, которая была начата по поручению президентов двух стран».

Глава российского МИД отметил, что еще год назад российское предложение американцам наладить более тесную координацию было встречено прохладно, однако с тех пор Москва и Вашингтон проделали большую работу, которая «этой ночью достигла кульминации».

По словам Сергея Лаврова, стороны согласовали пакет документов, который позволит приблизить политическое урегулирование в САР. Однако их детальное содержание разглашаться не будет из-за «чувствительной информации», которая не должна попасть в руки тех, кто хочет сорвать процесс.

Российский министр лишь сообщил, что первым шагом станет «переподтверждение режима прекращения боевых действий» сперва на 48 часов, потом еще на 48 часов. После того, как он продемонстрирует свою устойчивость, заработает совместный экспертный центр с участием военных и представителей спецслужб двух стран, который будет содействовать процессу размежевания террористов от умеренной оппозиции, который и Россия, и США признают приоритетной задачей.

Как передает «Российская газета», согласованные сегодня договоренности вступают в силу с 12 сентября.

Ранее «Известия» писали, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и Госсекретарь США Джон Керри завершили переговоры в Женеве.



Политики установили новый рекорд продолжительности встречи по Сирии. Встреча Лаврова и Керри продолжалась 14 часов.

Прежний рекорд по продолжительности встречи между Лавровым и Керри составлял 12 часов и был установлен в минувшем июле в Москве.

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