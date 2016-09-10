Соглашения по Сирии, достигнутые Россией и США, не будут опубликованы

Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров в Женеве с госсекретарем США Джоном Керри рассказал журналистам, что соглашения, достигнутые дипломатами, не будут раскрыты. В документах содержится серьезная информация, она не будет опубликована из-за возможных попыток третьих сил сорвать выполнение соглашений, добавил Сергей Лавров.

Дипломаты в ходе переговоров, длившихся около пятнадцати часов, согласовали пакет документов, который может приблизить политическое урегулирование ситуации в Сирийской арабской республике (САР), ранее сообщили «Известия».

«Мы не можем делать эти документы публичными. Они содержат достаточно серьезную, чувствительную информацию. Не хотим, чтобы она попадала в руки тех, кто будет наверняка пытаться сорвать выполнение мер, предусмотренных и в рамках доставки гуманитарной помощи, и в других частях наших договоренностей», — сказал Сергей Лавров.

Согласованный пакет документов может стать «отправной точкой для возобновления шагов по мирному урегулированию в Сирии», добавил глава МИД России.

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