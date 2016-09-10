США будут сотрудничать с РФ в Сирии после выполнения всех обязательств

Такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Питер Кук
Пресс-секретарь Пентагона Питер Кук заявил, что США приступят к военному сотрудничеству с Россией в Сирии после выполнения российской стороной всех обязательств, взятых на себя в рамках достигнутых в Женеве договоренностей.
Как сообщил в письменном заявлении информационному агентству ТАСС представитель Минобороны США, договоренности, достигнутые на встрече глав внешнеполитических ведомств РФ и Соединенных Штатов, могут обеспечить «устойчивое прекращение враждебных действий, смягчить страдания сирийского народа,.. если будут выполнены».
Питер Кук также добавляет, что эти соглашения способны позволить принять меры для облегчения положения в Алеппо. Ситуацию в этом крупнейшем городе Сирии представитель Министерства обороны США характеризует как «гуманитарную катастрофу».
Пресс-секретарь Пентагона также заявляет, что выработанное «предварительное понимание теперь требует от россиян и режима (в Дамаске) сделать ряд чрезвычайно конкретных шагов, включая, что важно, устойчивое прекращение огня в течение по меньшей мере семи дней».
Кук отмечает, что «эти обязательства должны быть реализованы полностью, прежде чем может произойти какое бы то ни было потенциальное военное сотрудничество» между США и Россией в Сирии.
Ранее «Известия» писали, что в результате переговоров по Сирии, состоявшихся в Женеве между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри, стороны согласовали пакет документов, который позволит приблизить политическое урегулирование в САР. Однако их детальное содержание разглашаться не будет из-за «чувствительной информации», которая не должна попасть в руки тех, кто хочет сорвать процесс.
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