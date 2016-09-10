Трамп: в США Клинтон может сойти с рук даже убийство

Кандидат на пост президента США республиканец Дональд Трамп заявил, что его сопернице из Демократической партии Хиллари Клинтон могло бы сойти с рук даже убийство на глазах двух десятков тысяч людей

«Она настолько хорошо защищена, что она могла бы прийти на эту арену сейчас, выстрелить в кого-то на глазах у 20 тысяч человек, и она бы не была предана суду, так?», — приводит «РИА Новости» заявление миллиардера, произнесенное во время его выступления во Флориде.

Кандидат от Республиканской партии также заявил, что он шокирован тем, что такие вещи происходят в США.

Ранее Минюст США рекомендовал Федеральной службе безопасности не предъявлять обвинение Хиллари Клинтон по факту использования частного почтового сервера для передачи секретной информации. По мнению республиканца Дональда Трампа, это решение было несправедливым.

Кроме того, Дональд Трамп обвинил Хиллари Клинтон в том, что политика, которую она проводила на посту госсекретаря США, привела к ядерным испытаниям в Северной Корее.



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