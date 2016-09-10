Дональд Трамп: Путин смеется над лидерами США

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о своей уверенности в том, что в случае своего избрания он сможет вернуть Соединенным Штатам безопасность и уважение в мире.

«Мы вновь поставим себя на позицию лидера в мире так, чтобы мы могли вести переговоры с позиции великой-великой силы. Но что более важно, мы снова будем в безопасности»,— приводит агентство «РИА Новости» слова Трампа, произнесенные им во время предвыборного выступления во Флориде.

В качестве примера несерьезного отношения других стран к США, миллиардер напомнил о недавних случаях сближения российских и американских самолетов над акваторией Черного моря.

«Путин смеется, поверьте, смеется над нашими лидерами. Вчера его самолет пролетел в 10 футах (трех метрах), насмехался над нами, развлекался с нами, прямо как Иран»,— заявил Трамп.

Кроме того, кандидат на пост главы Белого дома привел в пример случай, когда ВМС Ирана вынудил американский военный корабль изменить курс, пойдя на сближение с ним в Персидском заливе.

Ранее «Известия» писали, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что если бы он занимал должность главы Соединенных Штатов, то добился бы поимки главаря террористической сети «Аль-Каида» Осамы бен Ладена до терактов 11 сентября 2001 года.

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