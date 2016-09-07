Отставные военные в США встали на сторону Трампа

Большая группа отставных генералов и адмиралов США выступила в поддержку кандидата в президенты страны республиканца Дональда Трампа. Во вторник соответствующее письмо за подписью почти 90 бывших высших офицеров распространил штаб политика.

«За прошедшие восемь лет вооруженные силы США подверглись целой серии плохо продуманных и истощающих сокращений бюджета, политических решений и боевых операций, которые сделали наших замечательных военных менее способными выполнять жизненно важные миссии», — говорится в заявлении отставных военных, пишет The New York Times.

Военные заявили, что устали от действий высшего военного руководства США и считают, что перемены могут произойти только при участии человека, который не имеет отношения к действующему режиму.

Между тем конкурент Трампа на предстоящих президентских выборах Хиллари Клинтон заявила, что ее соперник категорически неспособен стать новым главнокомандующим страны.

«Он заявляет, что у него есть секретный план как победить ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ). Весь секрет в том, что никакого плана нет», — заявила Клинтон, которая неоднократно ссылалась на свой дипломатический опыт и опыт в вопросах национальной безопасности.

Всеобщие выборы президента в США пройдут 8 ноября. Последний опрос, проведенный CNN, показал, что Трамп по популярности среди американцев обошел Клинтон на 2%.

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