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40 человек погибли в теракте у торгового центра в Багдаде

Начиненный взрывчаткой автомобиль подорван в пятницу у торгового центра в Багдаде, второй взрыв произошел на парковке магазина

40 человек погибли в теракте, произошедшем в Багдаде в пятницу, ранены не менее 60 граждан. Ранее сообщалось о 12 погибших. Как передает австралийское агентство AAP со ссылкой на сообщения полиции и медиков, всего произошло два взрыва.

Первым подорвался заминированный автомобиль, оставленный напротив торгового центра на востоке Багдада, второй взрыв прогремел на парковке автомобилей у ТЦ. Торговый центр, где произошли взрывы, находится у здания министерства нефти Ирака.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за двойной теракт.

Читайте также: Число жертв взрыва в Багдаде достигло 12 человек

Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

40 человек погибли в теракте у торгового центра в Багдаде

Начиненный взрывчаткой автомобиль подорван в пятницу у торгового центра в Багдаде, второй взрыв произошел на парковке магазина

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