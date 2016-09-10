40 человек погибли в теракте у торгового центра в Багдаде

40 человек погибли в теракте, произошедшем в Багдаде в пятницу, ранены не менее 60 граждан. Ранее сообщалось о 12 погибших. Как передает австралийское агентство AAP со ссылкой на сообщения полиции и медиков, всего произошло два взрыва.

Первым подорвался заминированный автомобиль, оставленный напротив торгового центра на востоке Багдада, второй взрыв прогремел на парковке автомобилей у ТЦ. Торговый центр, где произошли взрывы, находится у здания министерства нефти Ирака.



Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за двойной теракт.

Читайте также: Число жертв взрыва в Багдаде достигло 12 человек