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Киев отказал в проведении выборов в Госдуму РФ на территории Украины

В голосовании не смогут принять участия около 80 тыс. российских избирателей

Президент Украины Петр Порошенко поручил проинформировать власти России о невозможности проведения 18 сентября выборов в Госдуму РФ на территории Украины, сообщил пресс-секретарь лидера республики Святослав Цеголко.

«Президент поручил министру иностранных дел проинформировать Москву о невозможности проведения российских выборов на территории Украины»,  написал пресс-секретарь в своем аккаунте в Twitter.

По словам члена ЦИК РФ Василия Лихачева, заявление украинского президента подразумевает, что принять участие в выборах в нижнюю палату российского парламента смогут только сотрудники диппредставительств РФ на Украине.

Василий Лихачев также подчеркнул, что сейчас на территории Украины находятся около 80 тыс. российских избирателей, и Центризбирком России намерен в ближайшее время обсудить вопрос проведения выборов на территории республики после заявления Петра Порошенко, сообщает ТАСС.

«Думаю, мы в самое ближайшее время  у нас заседание в понедельник  рассмотрим эту ситуацию. Или же, если понадобится, я вынесу этот вопрос на заседание межведомственной рабочей группы по организации голосования за рубежом», — пояснил представитель ЦИК РФ.

Напомним, выборы в Госдуму РФ состоятся 18 сентября по смешанной системе.

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Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

Киев отказал в проведении выборов в Госдуму РФ на территории Украины

В голосовании не смогут принять участия около 80 тыс. российских избирателей

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Молодежь не интересуется дебатами

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