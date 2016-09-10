Киев отказал в проведении выборов в Госдуму РФ на территории Украины

Президент Украины Петр Порошенко поручил проинформировать власти России о невозможности проведения 18 сентября выборов в Госдуму РФ на территории Украины, сообщил пресс-секретарь лидера республики Святослав Цеголко.

«Президент поручил министру иностранных дел проинформировать Москву о невозможности проведения российских выборов на территории Украины», — написал пресс-секретарь в своем аккаунте в Twitter.

Президент доручив міністрові закордонних справ поінформувати Москву про неможливість проведення російських виборів на території України. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 10 сентября 2016 г.

По словам члена ЦИК РФ Василия Лихачева, заявление украинского президента подразумевает, что принять участие в выборах в нижнюю палату российского парламента смогут только сотрудники диппредставительств РФ на Украине.

Василий Лихачев также подчеркнул, что сейчас на территории Украины находятся около 80 тыс. российских избирателей, и Центризбирком России намерен в ближайшее время обсудить вопрос проведения выборов на территории республики после заявления Петра Порошенко, сообщает ТАСС.

«Думаю, мы в самое ближайшее время — у нас заседание в понедельник — рассмотрим эту ситуацию. Или же, если понадобится, я вынесу этот вопрос на заседание межведомственной рабочей группы по организации голосования за рубежом», — пояснил представитель ЦИК РФ.

Напомним, выборы в Госдуму РФ состоятся 18 сентября по смешанной системе.

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