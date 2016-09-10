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Россияне не считают Вашингтон союзником Москвы в борьбе с терроризмом

79% граждан России одобрили действия президента России Владимира Путина, направленные на борьбу с международным терроризмом

Большинство россиян не считают США союзником России в борьбе с угрозой терроризма. Россия и США действуют не совместно, а раздельно, и каждое государство преследует свои интересы, полагают 47% россиян, опрошенных социологами «Левада-центра».

Опрос проводился в преддверии годовщины со дня теракта в США 11 сентября. На вопросы ответили 1600 человек в возрасте 18 лет и старше, проживающих в 48 регионах  страны.

Данные опроса показали, что количество россиян, считающих Москву и Вашингтон союзниками, за 10 лет снизилось с 39 до 22%. Около половины респондентов (45% ) уверены, что США, «подвергаясь ударам со стороны террористов», получают «по заслугам» за свою агрессивную политику в Афганистане, Ираке и Латинской Америке.

79% граждан России одобрили действия президента России Владимира Путина, направленные на борьбу с международным терроризмом.

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Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

Россияне не считают Вашингтон союзником Москвы в борьбе с терроризмом

79% граждан России одобрили действия президента России Владимира Путина, направленные на борьбу с международным терроризмом

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