Путин и Собянин открыли движение по Московскому центральному кольцу

Президент России Владимир Путин совершил поездку на поезде Московского центрального кольца, построенного к Дню города.

Сначала мэр столицы Сергей Собянин, глава РЖД Олег Белозеров, а также министр транспорта Максим Соколов представили российскому лидеру станцию «Лужники», которая станет пересадочной с Сокольнической линии метрополитена, сообщает ТАСС.

После этого глава государства прокатился на одном из составов до станции «Площадь Гагарина», с которой можно будет пересесть на станцию «Ленинский проспект» Калужской линии. Президент отметил, что новые поезда могут бесшумно двигаться на достаточно высокой скорости. Участок между двумя станциями был пройден менее чем за четыре минуты.

Осмотрев станцию «Площадь Гагарина», Владимир Путин вернулся на станцию «Лужники», и затем покинул метрополитен. Станция была открыта для всех граждан Москвы через несколько минут после отъезда главы государства.

К концу 2016 года на МЦК, протяженность которого составляет 54 км, будет действовать 31 станция. По проекту, с кольца можно будет пересесть на девять радиальных направлений железной дороги и на 11 линий метрополитена.

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