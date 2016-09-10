Источник: Захарченко был хранителем изъятых у него 8 млрд рублей

Средства, обнаруженные при обыске у заместителя начальника управления Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, отданы ему на хранение. $120 млн и 2 млн евро Захарченко передали лица, похитившие эти средства у Нота-банка, рассказал источник в правоохранительных органах.

Деньги из Нота-банка вывели обманным путем, средства, хранившиеся у Захарченко, являются частью похищенных денег, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Всего у Нота-банка были похищены 26 млрд рублей, сумма, обнаруженная у полковника Захарченко, эквивалентна 8 млрд. Источник «РИА Новости» рассказал, что следствие считает начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко причастным к организации мошеннической схемы по выводу средств из Нота-банка.

В настоящее время Пресненский суд Москвы рассматривает ходатайство следствия об аресте Дмитрия Захарченко. Полковник своей вины не признает, заявляет, что в квартире, где обнаружены деньги, не проживал. Обвинения в получении взятки Захарченко отрицает. «Все обвинения непонятны и не имеют доказательной базы, взятку я не брал», — сказал Захарченко.

Обыск в квартире, где изъята валюта, эквивалентная 8 млрд рублей, проходил в пятницу.

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