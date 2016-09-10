Десять лучших новинок военно-технического форума «Армия-2016»

Более 11 тыс. образцов вооружения и техники было представлено на втором Международном военно-техническом форуме «Армия-2016». Мероприятие проводилось три дня на трех кластерах: сухопутный и водный находились на полигоне в Алабино, авиационный — на аэродроме в Кубинке.

Общее число гостей и участников форума превысило 175 тыс. человек, сообщает Министерство обороны.

Публике на военно-техническом форуме были продемонстрированы как хорошо известные образцы российского вооружения, так и новинки. «Известия» в зрелищной фотогалерее рассказывают о десяти самых интересных, по мнению редакции, новинках вооружений, представленных на форуме.

Авиационная бомба «Дрель»

Планирующая авиабомба обладает возможностью самостоятельного полета к цели после запуска на расстояние до 30 км, по данным разработчиков, аналогов у этой бомбы без двигателя в мире нет. Высокоточный снаряд весит 540 кг.

Самоходная артиллерийская установка «Флокс»

«Флокс» оснащена 120-миллиметровой пушкой, соединяющей в себе возможности дальнобойного орудия, гаубицы и миномета. Ведет огонь с дистанции от 100 м до 10 км.

Гусеничный робот «Соратник»

Созданный по заданию Минобороны РФ «Соратник» может в связке с беспилотниками вести разведку и оказывать огневую поддержку войскам.

Легкий ручной пулемет РПК-16

Аналогов в мире легкий 5,45-миллиметровый ручной пулемет Калашникова РПК-16 со сменным стволом по массе, габаритам, универсальности и точности не имеет аналогов в мире. Специально для него разработан новый магазин повышенной вместимости — 96 патронов.

Машина противовоздушной обороны «Гибка С»

Машина разведки и управления командира предназначена для автоматизированного управления действиями отделений зенитчиков и демонстрировалась на закрытой площадке форума. Она позволяет вести управление шестью боевыми машинами или четырьмя отделениями зенитчиков.

Ударный робот«Уран-9»​​​​​​​

До конца 2016 года Вооруженные силы России получат пять комплектов боевого многофункционального робототехнического комплекса «Уран-9», оснащенного 30-миллиметровой автоматической пушкой, спаренного с ней пулемета калибра 7,62 мм и противотанковыми управляемыми ракетами «Атака».

Разведывательно-ударный комплекс «Вихрь»

Роботизированный разведывательно-ударный комплекс «Вихрь» создан на платформе БМП-3 и представлен публике впервые. В модуль входят 30-миллиметровая пушка и пулемет калибра 7,62 мм, а также противотанковые управляемые ракеты «Корнет-М».

Беспилотный «Тигр» с 30-миллиметровой пушкой

Также впервые на выставке представлен бронеавтомобиль «Тигр» с дистанционным управлением. Машина может передвигаться, сопровождать цели и вести огонь из 30-миллиметровой пушки без человека в кабине.

Плавающий бронетранспортер БT-3Ф

Бронирование машины обеспечивает всестороннюю защиту от пуль калибра 14,5 мм крупнокалиберного пулемета КПВТ, выпущенных с расстояния 200 м. Машина может перевозить до 12 десантников, оснащена теле- и тепловизионным прицелом с лазерным дальномером.

Вертолет для Арктики Ми-8АМТШ-ВА



Боевая машина может работать при температуре ниже минус 40 градусов. Дальность его полета с установленными дополнительными топливными баками составляет более 1,3 тыс. км.



«Армия-2016»: Лучшие образцы техники

Фотография 1 из 7: Вертолет Ка-52 «Аллигатор» в ходе демонстрационных полетов на форуме «Армия-2016». Фото: ТАСС/пресс-служба Министерства обороны РФ/Сергей Бобылев

​​​​​​​

