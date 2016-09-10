МИД Украины объяснил отказ проводить выборы в Госдуму РФ

В МИДе Украины заявили о невозможности использования зданий российских посольств и консульств на территории страны для проведения голосования 18 сентября на выборах в Госдуму РФ. Об этом сообщила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.



«Россия и ее диппредставительства, в частности, согласно Венской конвенции, должны уважать украинское законодательство как страны пребывания и не использовать свои помещения в целях, несовместимых с предусмотренными законодательством Украины и международными договорами, участниками которых являются Украина и РФ», — приводит ТАСС заявление пресс-секретаря МИД Украины.

Как сообщила Марьяна Беца, Киев направил протест Москве по поводу проведения выборов в Госдуму РФ на территории Крыма, которую Украина считает своей частью.

Напомним, Крым вошел в состав РФ по результатам проведенного в регионе референдума. За воссоединение с Россией высказалось подавляющее большинство местных жителей (95%).

Ранее, 10 сентября, пресс-секретарь лидера республики Святослав Цеголко написал в своем микроблоге в Twitter, что президент Украины поручил проинформировать российские власти о невозможности проведения выборов в Госдуму РФ на территории Украины. По словам члена ЦИК РФ Василия Лихачева, сейчас на территории республики находятся около 80 тыс. российских избирателей.

