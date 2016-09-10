Опрос: Трампа поддерживают в 23 американских штатах, Клинтон — в 17

Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа поддерживают в 23 американских штатах, а его соперницу из Демократической партии Хиллари Клинтон — в 17, свидетельствуют данные опроса, проведенного международным социологическим центром Ipsos и агентством Reuters.

По результатам исследования, позиция Дональда Трампа укрепилась за последние две недели, хотя в конце августа уверенно лидировала Хиллари Клинтон, сообщает Reuters.

Вместе с тем ведомство отмечает, что кандидата от Демократической партии поддерживают в наиболее густо населенных штатах, в числе которых Калифорния, Нью-Йорк и Нью-Джерси. При этом жители еще 10 штатов в равной степени поддерживают обоих кандидатов.

Рейтинг миллиардера Дональда Трампа впервые во второй половине 2016 года превысил рейтинг его соперницы Хиллари Клинтон 2 сентября. Тогда, по результатам опроса, за республиканца были готовы проголосовать 40% респондентов, а за Хиллари Клинтон - 39%.

По мнению социологов, снижение поплярности кандидата от Демпартии связано не со скандалом с ее служебной перепиской, а с критикой в отношении Фонда семьи Клинтон. Как считают противники Хиллари Клинтон, экс-госсекретарь могла оказывать политические услуги некоторым лицам и властям других государств в обмен на перечисление средств на счета фонда.

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