Киев озвучил условия для проведения выборов в Госдуму РФ на Украине

В заявлении МИД Украины, ранее запретившей проведение выборов в Госдуму на своей территории, озвучены условия для разрешения голосования. Россия должна выполнить два условия, чтобы голосование на Украине состоялось, уточняют в украинском внешнеполитическом ведомстве

Сначала Россия должна отказаться от проведения выборов в Госдуму в Крыму, так как, по мнению украинской стороны, полуостров «оккупирован». Вторым условием называется исключение крымчан из списков кандидатов в депутаты.

«Известия» ранее писали, что Центральная избирательная комиссия России намерена в понедельник огласить свою позицию по ситуации с выборами в Госдуму на Украине.

Ранее зам главы МИД РФ Григорий Карасин подчеркнул, что украинские власти должны детально изложить свою позицию по поводу принятия столь серьезного решения.



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