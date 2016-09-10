Сборная России по хоккею проиграла Чехии выставочный матч Кубка мира

Хоккеисты сборной России уступили команде Чехии в ответном выставочном мачте в преддверии Кубка мира. Россияне проиграли хозяевам льда в серии послематчевых буллитов со счетом 2:1.

Встреча состоялась на «О2 Арене» в Праге. По истечении основного времени матча была зафиксирована ничья — 1:1. Овертайм также не принес результатов, сообщает РИА «Новости».

В составе россиян в основное время шайбу забросил Никита Кучеров (42-я минута), чехи ответили на 59-й минуте броском Томаша Плеканеца. В серии буллитов Кучеров попал в штангу, а победный буллит затем реализовал Алеш Гемский.

В отличие от встречи в четверг в Санкт-Петербурге, сборная России вышла на лед в измененном составе. Вместо Сергея Бобровского вратарем команды стал Семен Варламов. В составе полевых игроков на лед вышли Алексей Емелин и Артем Анисимов, не игравшие в «Юбилейном». Кроме этого, на «О2 Арене» игра проходила на площадке европейских, а не североамериканских размеров.

Перед началом Кубка мира сборная России сыграет еще один матч — против команды Канады. Встреча пройдет на домашней арене команды НХЛ «Питтсбург Пингвинз» в Питтсбурге 14 сентября.

Ранее «Известия» писали, что сборная России по хоккею обыграла чехов со счетом 4:3 в первом выставочном матче в рамках подготовки к Кубку мира на льду петербургского СК «Юбилейный».

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