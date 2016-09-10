Захарченко обжалует свой арест в суде

Арестованный за взятки заместитель антикоррупционного управления главка МВД полковник полиции Дмитрий Захарченко обжалует свой арест. Он не признает своей вины в получении взяток на $8 млрд.

Защита Захарченко будет обжаловать его заключение под стражу. Ранее адвокатам полковника не удалось убедить суд отпустить их подопечного под залог в 70 млн рублей.

Сообщается также, что временно исполняющий обязанности заместителя начальника управления «Т», Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), как полностью звучит должность задержанного, отрицает факт взятки и хранения денег, изъятых у него лично, в его автомобиле и в квартире.

Управление «Т», которым руководил полковник, специализируется на преступлениях в топливно-энергетическом комплексе, говорится в информации ТАСС.

Напомним, что у Захарченко при задержании было обнаружено 7 млн рублей, а в его квартире $ 120 млн и 2 млн евро наличными, что и составляет более около 8 млрд рублей. Сам он утверждает, что только взял их на хранение. Следователи считают эти деньги частью похищенных с помощью мошеннических схем денег Нота-банка. Всего в банке пропало 26 млрд рублей.

