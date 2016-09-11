Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
11 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

США признали за сирийской оппозицией право на самооборону

Российско-американские соглашения по Сирии предусматривают паузу в боевых действиях

Спецпредставитель США по Сирии Майкл Ратни заявил, что российско-американское соглашение по Сирии предполагает, что у вооруженной сирийской оппозиции есть право на самооборону в случае нападения на их позиции.

При этом Ратни в своем письме повстанцам призывает их соблюдать все пункты данного соглашения и сделать паузу в боевых действиях.

Сам документ, принятый главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри предусматривает, что и правительственные войска и вооруженные группировки оппозиции должны сосредоточить свои усилия на борьбе с ИГИЛ(запрещена в России).

США и РФ, после 14-часовых переговоров своих глав внешнеполитических ведомств согласились не считать оппозицию официальному Дамаску террористами, сообщает «РИА Новости».

Напомним, сами американцы будут сотрудничать с Россией в Сирии только после выполнения всех обязательств соглашения.

Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

США признали за сирийской оппозицией право на самооборону

Российско-американские соглашения по Сирии предусматривают паузу в боевых действиях

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Алексей Самойлов

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Вассерман

публицист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке