США признали за сирийской оппозицией право на самооборону

Спецпредставитель США по Сирии Майкл Ратни заявил, что российско-американское соглашение по Сирии предполагает, что у вооруженной сирийской оппозиции есть право на самооборону в случае нападения на их позиции.

При этом Ратни в своем письме повстанцам призывает их соблюдать все пункты данного соглашения и сделать паузу в боевых действиях.

Сам документ, принятый главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри предусматривает, что и правительственные войска и вооруженные группировки оппозиции должны сосредоточить свои усилия на борьбе с ИГИЛ(запрещена в России).

США и РФ, после 14-часовых переговоров своих глав внешнеполитических ведомств согласились не считать оппозицию официальному Дамаску террористами, сообщает «РИА Новости».

Напомним, сами американцы будут сотрудничать с Россией в Сирии только после выполнения всех обязательств соглашения.