Трамп заявил, что уважает сторонников Клинтон

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что с уважением относится ко всем сторонникам своего соперника Хиллари Клинтон.

Ранее кандидат от Демократической партии на общественном мероприятии довольно резко высказалась о приверженцах Трампа, назвав их сексистами, гомофобами, исламофобами и расистами.

Позже Клинтон извинилась за свои слова, но скандал уже разразился.

«Хиллари говорит ужасные вещи о моих сторонниках, а я все равно уважаю тех, кто ее поддерживает, хотя многие из них за меня никогда и не проголосуют», – высказался миллиардер.

При этом, он замечает, что резкие слова Клинтон будут стоить ей значительного количества избирателей.

Ранее «Известия» отмечала, что Трамп начал лидировать в опросах общественного мнения.