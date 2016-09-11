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Трамп заявил, что уважает сторонников Клинтон

Кандидат в президенты США от республиканцев в своем Twitter не стал оскорблять демократов

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что с уважением относится ко всем сторонникам своего соперника Хиллари Клинтон.

Ранее кандидат от Демократической партии на общественном мероприятии довольно резко высказалась о приверженцах Трампа, назвав их сексистами, гомофобами, исламофобами и расистами.

Позже Клинтон извинилась за свои слова, но скандал уже разразился.

«Хиллари говорит ужасные вещи о моих сторонниках, а я все равно уважаю тех, кто ее поддерживает, хотя многие из них за меня никогда и не проголосуют», – высказался миллиардер.

При этом, он замечает, что резкие слова Клинтон будут стоить ей значительного количества избирателей.

Ранее «Известия» отмечала, что Трамп начал лидировать в опросах общественного мнения.

Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

Трамп заявил, что уважает сторонников Клинтон

Кандидат в президенты США от республиканцев в своем Twitter не стал оскорблять демократов

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