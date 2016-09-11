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Дворкович угостил Ципраса водкой в Салониках

Вице-премьер РФ и премьер-министр Греции остались довольны российской экспозицией на 91-й международной выставке

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович и премьер-министр Греции Алексис Ципрас остались довольны российской экспозицией на 91-й международной выставке в Салониках.

На ярмарке присутствовали лидеры российской экономики, такие госкорпорации, как «Газпром», «РЖД», «Ростех». Особый интерес вызывал и стенд «Татспиртпрома», где высокие гости продегустировали водку «Ханская лимитет эдишн».

Ципрас высоко оценил существующий уровень сотрудничества двух стран и выразил желание углублять и расширять взаимовыгодные контакты. В частности, речь шла о создании совместных предприятий и обмене технологий.

Ранее сообщалось,  что Греция считает выгодным проект газопровода через собственную территорию.

Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

Дворкович угостил Ципраса водкой в Салониках

Вице-премьер РФ и премьер-министр Греции остались довольны российской экспозицией на 91-й международной выставке

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