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Воскресенье,
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Греция назвала выгодным проект газопровода с газом РФ

В Афинах отметили, что все теперь зависит от Еврокомиссии

Создание газопровода для перекачки в Европу российского газа и прохождение его через территорию Греции является выгодным для Афин, греческие власти готовы участвовать в этом проекте, говорится в заявлении греческого министра окружающей среды и энергетики Паноса Скурлетиса.

Скурлетис отметил, что переговоры с министром энергетики России Александром Новаком прошли очень хорошо, передает РИА «Новости».

«Греция заинтересована в строительстве газопровода, мы готовы участвовать в нем, но все зависит от Европы», — сказал министр.

Скурлетис заявил, что проекте заинтересованы также Италия и Австрия. Он полагает, что власти этих стран вполне могут принять участие в переговорах по тому проекту с Еврокомиссией.

При этом греческий министр затруднился ответить, как долго может продолжаться строительство газопровода в случае положительного решения ЕК. Скурлетис в то же время подчеркнул, что газопровод обеспечит тысячи рабочих мест и гарантирует Греции приток инвестиций.

Напомним, «Южно-Европейский газопровод» предусматривает создание трубопровода от границы Турции с Грецией в страны Европы. Дорожная карта по этому проекту была подписана в 2015 году.

Между тем, 7 сентября власти Турции выдали «Газпрому» первые разрешения на строительство газопровода «Турецкий поток». Первая нитка газопровода может быть построена к концу 2019 года.

Кроме этого, власти Греции ранее также заявляли о заинтересованности «Турецким потоком».

Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

Греция назвала выгодным проект газопровода с газом РФ

В Афинах отметили, что все теперь зависит от Еврокомиссии

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