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«Газпром» получил от Турции первые разрешения на «Турецкий поток»

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что выдача турецкой стороной первых разрешений говорит о переходе к практической реализации проекта

Власти Турции выдали «Газпрому» первые разрешения на строительство газопровода «Турецкий поток». Об этом говорится в официальном сообщении российской компании.

«Начало выдачи разрешений является позитивной новостью для «Газпрома», — приводятся в сообщении концерна слова Алексея Миллера. Глава «Газпрома» отметил, что выдача турецкой стороной первых разрешений говорит о переходе к практической реализации проекта.

Договоренность о завершении всех необходимых подготовительных процедур была достигнута на минувшей неделе председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером и министром энергетики и природных ресурсов Турции Бератом Албайраком.

«Турецкий поток» — газовая магистраль, которая будет проложена из России в Турцию по дну Черного моря. Первая нитка газопровода может быть построена к концу 2019 года.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

«Газпром» получил от Турции первые разрешения на «Турецкий поток»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что выдача турецкой стороной первых разрешений говорит о переходе к практической реализации проекта

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