Экспорт нефтепродуктов из Ирана с марта составил 8,7 млн тонн

Экспорт нефтепродуктов из Ирана с марта этого года составил 8,7 млн тонн. Общая стоимость выручки составила $3,6 млрд.

Рост экспорта нефтехимии связан с заключением в прошлом году так называемого Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.

Согласно этому договору для Тегерана был ослаблен режим санкций и банковские ограничения, наложенные ранее.

На данный момент республика возобновила экспорт нефтехимической продукции и полипропиленов в Великобританию.

На очереди Франция, Болгария, Италия и Румыния, где тоже присматриваются к иранским нефтепродуктам.

Частичное снятие санкций с этой страны как сообщалось ранее, даст возможность и российским компаниям заработать, например, на мирном атоме.