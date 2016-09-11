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Колонна из 650 автомобилей городской техники пройдет по Москве

Ожидается, что парад машин городского хозяйств войдет в книги рекордов

Колонна из 650 автомобилей городской техники пройдет по Москве парадом в воскресенье, 11 сентября. Это будет самый массовый парад машин городского хозяйства и экстренных служб, зафиксированный в России и Европе. И его приурочили к Дню города.

По окончанию парада 130 машин составят выставочную экспозицию на улице Красная Пресня.

На официальном сайте мэрии Москвы сообщается, что в параде примут участие коммунальные организации, УГИБДД и ГУ МЧС, департаменты транспорта и здравоохранения, а также музей ЦМосковский транспорт».

Кроме того, ожидается участие около 30 ретроавтомобилей.

Ранее «Известия» рассказали, что  в Москве 800 тыс. человек приняли участие в праздновании Дня города.

Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

Колонна из 650 автомобилей городской техники пройдет по Москве

Ожидается, что парад машин городского хозяйств войдет в книги рекордов

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