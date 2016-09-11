Россия и Китай начнут военные учения в Южно-Китайском море 12 сентября

Россия и Китай проведут совместные военные маневры «Морское взаимодействие-2016» в акватории Южно-Китайского моря. Учения начнутся 12 сентября и продлятся до 19 сентября, сообщил официальный представитель ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Лян Ян.



«В соответствии с годовым планом военно-морские силы РФ и КНР с 12 по 19 сентября в морской акватории к востоку от города Чжаньцзян провинции Гуандун (южный Китай) проведут совместные учения «Морское взаимодействие-2016», — цитирует ТАСС военного.

По его словам, командовать учениями будут заместитель командующего китайскими ВМС вице-адмирал Ван Хай и заместитель командующего ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков. При этом заместитель командующего Южным флотом ВМС НОАК контр-адмирал Юй Маньцзян будет осуществлять оперативное управление маневрами.

Ранее в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту сообщили, что активная фаза учений пройдет 15-19 сентября. ВС России и Китая отработают совместные действия по обороне кораблей на якорной стоянке, действия по поиску, спасению и конвоированию судов, освобождению захваченного судна, обнаружению и опознаванию целей совместной ПВО.

Кроме того, силы двух стран планируют нанести совместные ракетно-артиллерийские удары по морским целям и высадить морской и воздушный десанты на условно захваченный остров.

В маневрах будут задействованы корабли «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов», большой десантный корабль «Пересвет», морской буксир «Алатау» и танкер «Печенга».

Отмечается, что учения направлены на укрепление практического сотрудничества морских сил РФ и Китая, а также на противостояние различным угрозам в мире.

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