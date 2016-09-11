В ФИДЕ заявили, что Илюмжинов не обращался к Обаме за гражданством США

Кирсан Илюмжинов, являющийся президентом Международной шахматной федерации (FIDE), не обращался к американскому президенту с просьбой предоставить гражданство США. Илюмжинов готов рассмотреть эту возможность в случае необходимости при защите своих интересов на территории США.



Об этом сообщил директор представительства FIDE в России Берик Балгабаев. Балгабаев уточнил, что Илюмжинов не обращался за предоставлением американского гражданства, он выразил готовность рассмотреть вариант его принятия.

Ранее в воскресенье ряд СМИ сообщили, что Илюмжинов в письме обратился к президенту Обаме с просьбой о предоставлении гражданства США.

«Информация, что Кирсан Николаевич попросил гражданства США - это передергивание фактов. Он не делал этого, просто он выразил готовность рассмотреть вариант принятия, если это понадобится для защиты его интересов на территории США», — приводит «Р-спорт» слова Балгабаева.

Год назад санкции, введенные министерством финансов США, «заморозили» активы FIDE на территории страны. Кирсан Илюмжинов в мае подал в суд на Министерство финансов США, требуя компенсации в размере 50 миллиардов долларов и извинений. В августе главу FIDE не допустили на борт самолета, следовавшего в Нью-Йорк.



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