Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
11 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

В Белоруссии проводится расследование гибели троеборца Сотскова из РФ

Об этом сообщили в Федерации конного спорта России (ФКСР)

По факту гибели участника российской сборной по конному спорту Никиты Сотскову в Белоруссии проводятся следственные действия, сообщила менеджер Федерации конного спорта России (ФКСР) по троеборью Анастасия Савина.

Ранее «Известия» писали, что 21-летний Никита Сотсков погиб в результате несчастного случая на соревнованиях троеборцев в Минске. Российский спортсмен сорвался с лошади во время финального заезда и ударился о препятствие. Врачи не смогли его спасти.

«Оценку произошедшему будут давать правоохранительные органы. Следственные действия по факту гибели Сотскова еще ведутся», — приводит ТАСС заявление Анастасии Савиной.

По предварительным данным, на подходе к последнему препятствию кросса лошадь упала, и всадник перевернулся. Анастасия Савина сообщила, что информации о том, когда тело россиянина будет доставлено на родину, нет.

Никита Сотсков выступает на соревнованиях с 2008 года. Он неоднократно становился победителем как мировых соревнований, так и первенства России.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

В Белоруссии проводится расследование гибели троеборца Сотскова из РФ

Об этом сообщили в Федерации конного спорта России (ФКСР)

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Сергей Лисин

спортсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке