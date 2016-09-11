В Белоруссии проводится расследование гибели троеборца Сотскова из РФ

По факту гибели участника российской сборной по конному спорту Никиты Сотскову в Белоруссии проводятся следственные действия, сообщила менеджер Федерации конного спорта России (ФКСР) по троеборью Анастасия Савина.

Ранее «Известия» писали, что 21-летний Никита Сотсков погиб в результате несчастного случая на соревнованиях троеборцев в Минске. Российский спортсмен сорвался с лошади во время финального заезда и ударился о препятствие. Врачи не смогли его спасти.

«Оценку произошедшему будут давать правоохранительные органы. Следственные действия по факту гибели Сотскова еще ведутся», — приводит ТАСС заявление Анастасии Савиной.

По предварительным данным, на подходе к последнему препятствию кросса лошадь упала, и всадник перевернулся. Анастасия Савина сообщила, что информации о том, когда тело россиянина будет доставлено на родину, нет.

Никита Сотсков выступает на соревнованиях с 2008 года. Он неоднократно становился победителем как мировых соревнований, так и первенства России.

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