Разработкой угольного месторождения в Греции интересуется «Газпром»

Разработкой угольного месторождения в Греции интересуется группа «Газпром». Добычей полезного ископаемого может заняться совместная российско-греческая компания «Прометей газ», сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в ходе выступления на Российско-греческом форуме по возобновляемой энергетике и энергоэффективности.

Новак уточнил, что речь идет о разработке лигнитного месторождения.

«Речь идет о лигнитном месторождении. Заинтересованность «Газпрома» и греческой компании, это совместная компания «Прометей газ», которые готовы реализовать совместный инвестиционный проект в разработке лигнитного месторождения», — приводит слова Новака «РИА Новости».

Новак также отметил, что Россия и Греция имеют большой потенциал для наращивания сотрудничества в сфере энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии. Для России расширение использования возобновляемых источников энергии является важной задачей, отметил Новак.

«Известия» накануне сообщили, что вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил об инициативе Греции в создании совместного с Россией предприятия по добыче полезных ископаемых.